Ураган “Мільтон” у США наближається до Флориди: жителів закликають евакуюватися (відео)

Так, ураган “Мільтон” наближається до Флориди. Жителів штату закликають терміново евакуюватись.

Моторошні кадри оприлюднили у Мережі.

Ураган “Мільтон” у США наближається до Флориди

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден відклав свій візит до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн", щоб зосередитися на реагуванні на ураган "Мілтон".

Читайте також:

Попри очікування, що перед виходом на сушу шторм ослабне до третьої категорії, він значно розшириться у розмірах. Це означає, що небезпечні наслідки стихії відчуватимуться на величезній території.

За прогнозом Національної метеорологічної служби США, якщо "Мілтон" збереже свій курс, то стане найпотужнішим з ураганів, що вирували в затоці Тампа за останнє століття.

В очікуванні руйнівної стихії понад 5,5 млн жителів західного узбережжя Флориди змушені були залишити свої домівки. Це одна з найбільших евакуацій в історії штату. Шосе у Флориді забиті, а на деяких заправках закінчується пальне.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що штат мобілізує безпрецедентні ресурси для боротьби з наслідками урагану. В районах, які можуть бути зачеплені штормом, було розміщено понад 20 пошуково-рятувальних груп. Окрім того, вже прибули понад 43 тисячі фахівців, які відновлюватимуть електропостачання.

Також на чергуванні перебувають плизько 5000 солдатів Національної гвардії. За словами ДеСантіса, ймовірно, це найбільша мобілізація Нацгвардії перед штормом в історії Флориди.

До слова, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден відклав свій візит до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн", щоб зосередитися на реагуванні на ураган "Мілтон".