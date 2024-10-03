Ураган "Хелен" в США: кількість загиблих зросла

Втім рятувальники припускають, що цифра може зрости.

Кількість загиблих через ураган "Гелен" у США зросла. Наразі цифра жертв сягає 200.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

На жаль, чимало людей досі вважаються зниклими безвісти. Тож загальна кількість загиблих внаслідок стихії може зрости.

Внаслідок стихії постраждали такі штати як: Північна та Південна Кароліна, Джорджія, Флорида, Теннессі, Вірджинія.

Нагадаємо, ураган "Хелен" вже вбив щонайменше 90 людей і завдав серйозних руйнувань. Найбільше постраждали штати Північна та Південна Кароліна, Джорджія та Флорида.

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