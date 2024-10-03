Ураган "Хелен" в США: количество погибших выросло

Впрочем, спасатели предполагают, что цифра может возрасти.

Число погибших из-за урагана "Гелен" в США возросло. Пока цифра жертв достигает 200.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

К сожалению, многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Так что общее число погибших в результате стихии может возрасти.

В результате стихии пострадали такие штаты как: Северная и Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Теннесси, Вирджиния.

Напомним, ураган "Хелен" уже убил по меньшей мере 90 человек и нанес серьезные разрушения. Больше всего пострадали штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия и Флорида.

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