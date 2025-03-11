Что запрещено размещать на лобовом стекле авто

Украинские водители часто украшают свои автомобили разными аксессуарами, не задумываясь о возможных последствиях. Однако не все элементы декора и гаджеты разрешены ПДД.

Размещение посторонних предметов на лобовом стекле может привести к штрафу в размере 510 гривен, передает SUV News.

Что говорит закон?

Согласно ПДД Украины, зона работы стеклоочистителей на лобовом стекле должна оставаться свободной от посторонних предметов. Это связано с обеспечением максимального досмотра водителя и предотвращения аварийных ситуаций. В эту зону входит значительная часть стекла перед водителем, которую очищают дворники от осадков и загрязнений.

В случае нарушения водитель может быть привлечен к ответственности по части 1 статьи 121 Кодекса об административных правонарушениях. Полицейский вправе вынести предупреждение или наложить штраф в размере 510 гривен.

Какие предметы под запретом?

К числу запрещенных предметов, которые нельзя размещать в зоне стеклоочистителей, относятся:

наклейки (за исключением предусмотренных законом, например страховки или разрешений на парковку);

игрушки, сувениры и подвески;

держатели для смартфонов и навигаторов;

видеорегистраторы, установленные на присосках;

другие предметы, которые ухудшают обзорность.

Как избежать штрафа?

Юристы и эксперты рекомендуют размещать аксессуары в таких местах, где они не будут препятствовать осмотру:

в углах лобового стекла – например, в районе передней стойки автомобиля;

на приборной панели, но так, чтобы предмет не отвлекал и не закрывал обзор;

на боковых стеклах, если это не нарушает обзорность боковых зеркал.

Почему это важно?

Ограничение установления предметов на лобовом стекле обусловлено требованиями безопасности. Любое препятствие в зоне прямой видимости может мешать водителю правильно реагировать на дорожную обстановку. Особенно это актуально при плохих погодных условиях – дождь, снег или туман могут значительно ухудшить видимость, а посторонние предметы на стекле только усугубят ситуацию.

Предлагаем вашему вниманию тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо.

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