Ученые сделали открытие, как Моисей разделил Красное море

Моисей действительно мог перейти на Красное море – даже без помощи высших сил.

Переход еврейского народа во главе с Моисеем через Красное море – ключевой момент в истории как христианства, так и иудаизма и одно из самых поразительных чудес Библии.

Теперь ученые раскрыли, как Моисей действительно мог "разделить" Красное море 3500 лет назад и говорят, что этот поступок мог и не нуждаться в божественном вмешательстве. Детальнее рассказывает Daily Mail.

Новые исследования показывают, что соединение знаний о погоде и геологии может объяснить каждую деталь библейского повествования.

В библейском описании и в экранизациях, таких как "Десять заповедей" или "Принц Египта", Моисей приказывает водам Красного моря открыться достаточно долго, чтобы убегать из Египта.

На самом деле компьютерное моделирование показывает, что сильный ветер со скоростью 100 км/ч, дующий по правильному направлению, может открыть канал шириной 5 км в воде. И когда эти ветры утихли, воды бросились назад со скоростью цунами, чтобы поглотить преследовавших евреев египтян.

"Пересечение Красного моря — это сверхъестественное явление, которое включает в себя природные компоненты", — говорит Карл Дрюз, океанограф из Национального центра атмосферных исследований.

Согласно библейскому описанию, после семи кар Египта Моисей вывел евреев в пустыню на поиски земли обетованной. Однако вскоре бежавшие иудеи оказались в ловушке между наступающими войсками фараона с одной стороны и пространством Красного моря с другой.

Иллюстрация, как Моисей разделил Красное море. / Фото: Getty Images

Прождав всю ночь, Моисей протянул руку, и море расступилось, образовав проход со стенами воды с обеих сторон.

Где евреи могли перейти Красное море пешком

Традиционно считалось, что этот переход состоялся в Акабском заливе – одном из самых широких и глубоких участков Красного моря. Этот водоем имеет ширину 25 км в самом широком месте, среднюю глубину 900 метров и максимальную глубину почти 1850 метров.

С ее глубоким, неправильным дном, пересечь этот регион пешком было почти невозможно даже с рукой помощи божественной силы. Однако современные археологические исследования предполагают другое месторасположение точки, где Моисей мог переходить Красное море.

Если Моисей действительно пересек часть современного Красного моря, то, как правило, считается более вероятным, что переход произошел в Суэцком заливе.

Этот длинный узкий водоем образует северо-западную часть Красного моря, отделяющую основную часть Египта к западу от Синайского полуострова на востоке. Что еще важнее, Суэцкий залив имеет среднюю глубину лишь 20-30 метров и относительно плоское дно, что делает пересечение гораздо более правдоподобным.

Не только Моисей переходил Красное море

На самом деле, пересечение Суэцкого залива с сухими ногами не только правдоподобно, но и случалось ранее в истории.

У северного края Красного моря сильные приливы регулярно оставляют участки морского дна полностью обнаженными.

В 1789 году Наполеон Бонапарт провел небольшую группу солдат верхом на конях через часть Суэцкого залива во время отлива.

Луи-Антуан Фовле де Бурьенн, личный секретарь Наполеона, писал: "Утром мы пересекли Красное море сухими и обутыми".

Однако, как и войска фараона, людей Наполеона чуть не снесло, когда приливы, достигшие 10 футов (более 3 метров) над землей, внезапно снова понеслись по каналу.

Как наука может объяснить Библию?

По словам доктора Брюса Паркера, бывшего главного научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований, Моисей мог использовать свои знания об этих приливах, чтобы уйти от фараона.

Доктор Паркер написал в статье для Wall Street Journal: "Моисей жил в соседней пустыне в свои ранние годы, и он знал, где караваны пересекают Красное море во время отлива. Он знал ночное небо и древние методы предсказания прилива, основанные на том, где луна была над головой и насколько она была полна".

Тем временем люди фараона жили на реке Нил без приливов и не знали об опасности, которая привела к тому, что они попали в ловушку, когда прилив снова пришел.

Однако объяснение, рассматривающее только приливы, упускает важную деталь библейского повествования.

В Библии сказано: "Господь всю ночь бил море сильным восточным ветром, и иссушил море, и разделились воды".

По мнению некоторых ученых, упоминание о сильном ветре является ключом к пониманию того, как на самом деле Моисей пересек Красное море.

Подобно тому, как дуновение на чашку кофе перемещает жидкость у поверхности к дальней стороне чашки, сильный ветер может двигать большие водоемы.

Профессор Натан Палдор, океанолог из Еврейского университета в Иерусалиме, сказал: "Когда сильный ветер дует южнее вершины Персидского залива в течение примерно одного дня, вода толкается в сторону моря, таким образом обнажая дно, которое раньше было под водой".

Расчеты профессора Палдора показывают, что ветер со скоростью 65-70 км/ч (40-45 миль/час) с северо-запада мог проложить путь для израильтян.

Такой ветер, дующий всю ночь, мог оттолкнуть воду обратно на милю, опустив уровень моря примерно на три метра и позволив израильтянам переправиться.

Критика этой гипотезы

Однако одна из основных критики этой теории состоит в том, что Библия указывает, что ветер происходит с востока, тогда как эти расчеты определяют ветер с северо-запада.

В своей оригинальной исследовательской статье профессор Палдор утверждает, что оригинальное еврейское описание — "Раух кадим", что может означать как северо-, так и юго-восток.

Но если мы хотим точно сопоставить детали библейского повествования и утверждать, что ветер действительно пришел с востока, потребуется другая теория.

По словам упоминавшегося выше океанографа Карла Дрюза, единственное правдоподобное объяснение состоит в том, что переход действительно произошел в дельте Нила, в месте под названием Озеро Таннис. Эта лагуна была расположена у современного озера Манзала, где Пелусийский рукав Нила выходил в море.

Фото: dailymail.co.uk

Одной из лучших причин считать, что это настоящее место пересечения является то, что оно соответствует тому, что многие считают правильным переводом еврейской Библии.

На иврите описывается, что израильтяне пересекают "ям суф", которое, хотя традиционно переводится как "Красное море", на самом деле должно переводиться как Камышовое море". Это рассматривается как ссылка на камыш, густо растущий в солоноватых водах дельты Нила.

И, что немаловажно, моделирование профессора Дрю показывает, что озеро Таннис могло быть высушено сильным ветром с востока. В процессе, называемом "затихание ветра", особенно сильные и устойчивые ветры над неглубоким водоемом могут обнажить сушу, накапливая воду против ветра.

"Моделирование океана и отчет 1882 показывают, что сильные ветры над восточной дельтой Нила будут сдувать два метра воды, обнажая временно сушу", — говорит Дрюз.

Теория о цунами

Другая популярная теория, согласно которой место перехода находится в Красном море, состоит в том, что воды могли отступить из-за цунами. Когда землетрясение вызывает цунами, приближающаяся впадина волны оттягивает воду от берега, из-за чего приток кажется на многие сотни метров дальше, чем обычно.

В фильме Ридли Скотта "Исход: Боги и цари" режиссер показал версию о том, что пересечение Красного моря могло стать возможным благодаря цунами, которое отвлекло воды Красного моря, а затем снова обрушилось на войска фараона.

Теоретически, цунами в Красном море могло бы создать короткий сухой участок суши в Красном море, который затем налетел бы огромной волной, чтобы сметать войска фараона. Однако профессор Дрюз утверждает, что это объяснение не совпадает с библейским описанием.

"Современные отчеты о цунами указывают на то, что период нарастания волны составляет менее одного часа. Этот период волны не совпадает с рассказом в Исход 14, указывающий на то, что Моисей и израильтяне имели несколько часов, чтобы завершить свой переход", — отмечает ученый.

Кроме того, цунами не создало бы канал через море с водой с обеих сторон. Итак, если мы хотим объяснить библейское описание природных явлений, цунами не подходит.

Поэтому лучшим объяснением библейского рассказа в издании называют гипотезу, что Моисей перевел израильтян через дельту Нила во время шторма после того, как стихание ветра расчистило сухопутный мост.

Ранее ученые совершили шокирующее открытие там, где, по Библии, Моисей разделил Красное море.

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