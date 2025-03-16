Магнитная буря 16 марта: чего ожидать от солнечной активности

Прогноз специалистов предыдущий и он может измениться в любой момент.

В воскресенье, 16 марта, магнитная буря немного расслабится – к К-индексу 4 – это желтый уровень. Предыдущие сутки уровень солнечной активности был К-индекс 6.

Об этом сообщает мониторинговый портал meteoagent.

Заметим, что специалисты фиксируют мощнейшие солнечные бури еще с 8 марта. Уже больше недели уровень солнечной активности не опускался от красного уровня.

Заметим, что прогноз специалистов предыдущий и он может измениться, ведь выброс коронарной массы может произойти никогда.

Магнитная буря 16 марта. Фото: meteoagent.

Напомним, что во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия: у них повышается АД, возникают нарушения сердечного ритма или обостряются неврологические заболевания. Уменьшить риск осложнений помогают легкая физическая активность, правильное питание, отказ от курения и алкоголя.

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