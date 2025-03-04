Как выглядел на самом деле Иисус Христос – ученые "разрушили" все мифы

По словам ученых, Иисус не был белым с длинными волосами и имел кубики пресса.

Хотя в Библии не так много описаний облика Иисуса Христа, эксперты говорят, что его вид может быть совсем иным, чем к которому мы привыкли на картинах и иконах.

Об этом пишет The Daily Star.

Доктор Мередит Уоррен, старшая преподавательница кафедры библейских и религиоведческих исследований Шеффилдского университета, сказала, что изображение Иисуса не является "совсем неподходящими", потому что он, вероятно, был "сильным и худым" из-за своей профессии плотника.

"Иисус происходит из семьи, где физический труд является нормой, и он, конечно, получает физические упражнения, когда много путешествует пешком", – говорит Уоррен.

Она добавила, что со временем художественные стали меняться от изображения Иисуса как пастуха к всемогущему творцу.

"Позже, когда мы получаем идею всемогущего Христа как Творца, его изображение совпадает с тем, как изображен Зевс или Юпитер: с бородой и длинными волосами", — добавила она. Эти изображения Иисуса показывают его с крепким точеным телосложением, с большими руками и бицепсами.

На самом деле, Библия не содержит много физических описаний Иисуса, но одна из вещей, которые она нам рассказывает, это то, что внешность Иисуса была невзрачной.

Когда Иисуса схватили римские солдаты в Гефсиманском саду, Иуда потребовался, чтобы идентифицировать Иисуса среди толпы других иудейских мужчин.

Доктор Уоррен заявила: "Иисус имел бы коричневую кожу, карие глаза, как у местного населения".

"Он умер, не дожив до 40 лет. Он не был богат и проводил много времени на свежем воздухе, поэтому на его лице, вероятно, есть морщинки. Вероятно, его руки и ноги были мозолистые и грубые", — добавила преподавательница.

По словам экспертов, из-за того, что Иисус много путешествовал пешком и очень мало ел, очень маловероятно, что у него были бы выпуклые мышцы, которыми его изображают некоторые художники.

"Однако из-за физического труда Иисус с "шестью кубиками пресса" может быть ближе к реальности, чем вы думаете", – отмечают в издании.

Вид Иисуса по мнению Daily Star / Фото: dailystar.co.uk

Ранее в другом издании отмечалось, что Иисус был этнически иудеем и происходил из региона, который сейчас является современной Палестиной. Это означает, что его волосы и борода были бы черными и вьющимися, а не каштановыми и прямыми.

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