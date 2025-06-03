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"Интер" простился с тренером-финалистом Лиги чемпионов: кого он возглавит
Симоне Индзаги покинул пост наставника "нерадзурри".
Миланский "Интер" объявил об уходе Симоне Индзаги с поста главного тренера.
Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте "нерадзурри".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 49-летний итальянский специалист уже нашел новое место работы. Индзаги согласился возглавить саудовский "Аль-Хиляль", с которым подпишет контракт на три года.
Симоне возглавлял "Интер" с лета 2021 года. Под его руководством миланцы один раз выиграли Серию А (сезон-2023/24), дважды завоевали Кубок Италии и трижды – Суперкубок страны.
Также Индзаги дважды выводил "Интер" в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2022/23 "нерадзурри" уступили "Манчестер Сити" (0:1), а в этом году разгромно проиграли ПСЖ (0:5).
В завершившемся сезоне "Интер" занял второе место в чемпионате Италии, отстав от "Наполи" на одно очко в борьбе за "скудетто".