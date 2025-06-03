"Інтер" попрощався з тренером-фіналістом Ліги чемпіонів: кого він очолить

Сімоне Індзагі / © Associated Press

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Міланський "Інтер" оголосив про відхід Сімоне Індзагі з посади головного тренера.

Таке рішення було ухвалено за обопільною згодою сторін, повідомляється на офіційному сайті "нерадзуррі".

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 49-річний італійський фахівець уже знайшов нове місце роботи. Індзагі погодився очолити саудівський "Аль-Хіляль", з яким підпише контракт на три роки.

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Сімоне очолював "Інтер" від літа 2021 року. Під його керівництвом міланці одного разу виграли Серію А (сезон-2023/24), двічі завоювали Кубок Італії та тричі – Суперкубок країни.

Також Індзагі двічі виводив "Інтер" до фіналу Ліги чемпіонів. У сезоні-2022/23 "нерадзуррі" поступилися "Манчестер Сіті" (0:1), а цього року розгромно програли ПСЖ (0:5).

У сезоні, що завершився, "Інтер" посів друге місце у чемпіонаті Італії, відставши від "Наполі" на одне очко у боротьбі за "скудетто".