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"Інтер" попрощався з тренером-фіналістом Ліги чемпіонів: кого він очолить
Сімоне Індзагі залишив посаду керманича "нерадзуррі".
Міланський "Інтер" оголосив про відхід Сімоне Індзагі з посади головного тренера.
Таке рішення було ухвалено за обопільною згодою сторін, повідомляється на офіційному сайті "нерадзуррі".
За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 49-річний італійський фахівець уже знайшов нове місце роботи. Індзагі погодився очолити саудівський "Аль-Хіляль", з яким підпише контракт на три роки.
Сімоне очолював "Інтер" від літа 2021 року. Під його керівництвом міланці одного разу виграли Серію А (сезон-2023/24), двічі завоювали Кубок Італії та тричі – Суперкубок країни.
Також Індзагі двічі виводив "Інтер" до фіналу Ліги чемпіонів. У сезоні-2022/23 "нерадзуррі" поступилися "Манчестер Сіті" (0:1), а цього року розгромно програли ПСЖ (0:5).
У сезоні, що завершився, "Інтер" посів друге місце у чемпіонаті Італії, відставши від "Наполі" на одне очко у боротьбі за "скудетто".