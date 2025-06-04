СБУ вразила Кримський міст: Плетенчук оцінив наслідки спецоперації

Кримський міст. / © Associated Press

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Українська служба безпеки провела спецоперацію і вже втретє вразила Кримський міст. Кожний удар по цій законній воєнній цілі підриває логістичні спроможності росіян.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Суспільного".

З його слів, здійснені на переправу атаки мають ускладнити для країни-агресорки логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

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“Так званий Кримський міст все одно виконував цю функцію, хоча після минулої атаки втратив деякі логістичні можливості щодо залізничного сполучення. Будемо сподіватися, що він втратить ще якісь можливості”, - наголосив речник ВМС.

Плетенчук каже, що Кримський міст має як стратегічне, але й ідеологічне значення для Росії.

“Для росіян цей удар, тим паче удар, який стався за попереднім, не менш болючим, є, звісно, тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських скріп”, - пояснив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, на світанку 3 червня СБУ втретє вдарила по Кримському мосту. Агенти замінували опори мосту з підводного боку на глибині. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті.

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Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Втім, вже вдень того ж дня було завдано ще одного удару по Кримському мосту. Пізніше зафіксували повторні вибухи біля споруди.

До слова, вперше вибухи на Керченському мосту пролунали 8 жовтня 2022 року - наступного дня після дня народження Путіна.

Дата публікації 06:50, 04.06.25 Кількість переглядів 84 Атака на Кримський міст! Реакція українців та найкращі меми!