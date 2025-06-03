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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Кримський міст атаковано вдруге за день: деталі

У тимчасово окупованому Криму зазнав подвійної атаки Керченський міст росіян.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кримський міст

Кримський міст / © Associated Press

Вдень 3 червня було завдано удару по Кримському мосту. Пізніше зафіксували повторні вибухи біля споруди.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на моніторингові канали.

“Небезпека БЕК, в т.ч. підводним апаратам супротивника. Наслідки уточнюються”, — пишуть росіяни.

Як стверджують російські джерела, невідомі сили намагаються прорвати загородження в акваторії.

Морський пасажирський транспорт зупинено. Наразі рух мостом повністю перекрито.

Нагадаємо, о 4:44 ранку спецпризначенці СБУ активували вибухівку під опорами незаконно зведеного Кримського мосту. Це вже третій удар українських сил по ключовій логістичній артерії окупантів.

Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, яка тривала кілька місяців. Агенти замінували опори мосту з підводного боку, на глибині. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті. У результаті вибуху конструкції сильно пошкоджені на рівні морського дна — міст перебуває в аварійному стані.

Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк.

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