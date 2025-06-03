Кримський міст атаковано вдруге за день: деталі

Кримський міст / © Associated Press

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Вдень 3 червня було завдано удару по Кримському мосту. Пізніше зафіксували повторні вибухи біля споруди.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на моніторингові канали.

“Небезпека БЕК, в т.ч. підводним апаратам супротивника. Наслідки уточнюються”, — пишуть росіяни.

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Як стверджують російські джерела, невідомі сили намагаються прорвати загородження в акваторії.

Морський пасажирський транспорт зупинено. Наразі рух мостом повністю перекрито.

Нагадаємо, о 4:44 ранку спецпризначенці СБУ активували вибухівку під опорами незаконно зведеного Кримського мосту. Це вже третій удар українських сил по ключовій логістичній артерії окупантів.

Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, яка тривала кілька місяців. Агенти замінували опори мосту з підводного боку, на глибині. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті. У результаті вибуху конструкції сильно пошкоджені на рівні морського дна — міст перебуває в аварійному стані.

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Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк.