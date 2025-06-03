Крымский мост атакован второй раз за день: детали

Крымский мост / © Associated Press

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Днем 3 июня был нанесен удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на мониторинговые каналы.

"Опасность БЭК, в том числе подводным аппаратам противника. Последствия уточняются", - пишут россияне.

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Как утверждают российские источники, неизвестные силы пытаются прорвать заграждение в акватории.

Морской пассажирский транспорт остановлен. В настоящее время движение по мосту полностью перекрыто.

Напомним, в 4:44 утра спецназовцы СБУ активировали взрывчатку под опорами незаконно построенного Крымского моста. Это уже третий удар украинских сил по ключевой логистической артерии окупантов.

Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которая длилась несколько месяцев. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва конструкции сильно повреждены на уровне морского дна – мост находится в аварийном состоянии.

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Операцию лично координировал глава СБУ Василий Малюк.