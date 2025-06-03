Кримський міст під ударом СБУ: як Україна поступово знищує "священну" будову Путіна

Новий удар по Кримському мосту / © ТСН.ua

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Сьогодні, 3 червня, Україна втретє провела чергову унікальну операцію і уразила Кримський міст — уже втретє.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю операцію, а також нагадав про поперендні атаки на Кримський міст.

Готували кілька місяців, а контролював особисто Малюк

В СБУ наголосили, що мінували міст просто під водою. Унікальну операцію готували декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори моста. Що важливо, перший вибуховий пристрій був активований без жодних жертв серед цивільного населення. Інцидент стався о 04:44 ранку.

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Сьогоднішній удар по Кримському мості

«Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані», — розповідає Служба безпеки.

© Служба безпеки України

Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ», — каже Василь Малюк.

Міст атакували вдруге за добу

І вже сьогодні, 3 червня, вдень, у російських пабліках з’явилися повідомлення про нову атаку на Кримський міст. Спробу атаки нібито здійснюють безекіпажні катери (БЕК) — тобто морські дрони. Ці дані поки не підтверджує і не коментує українська сторона.

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У якому стані міст після удару

Російський військовий аналітик з опозиційними поглядами Ян Матвєєв зазначив, що судячи з фото ушкоджень, підірвали автомобільну частину мосту.

«Проліт не обрушився, але питання у тому, якими будуть довгострокові наслідки. Адже вибух явно зашкодив потужній системі опор. Цікаво, коли Z-канали почнуть нити про мости через Дніпро?», — написав аналітик, пост якого репостнув радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко

Зображення Telegram-каналу «Карты и стрелочки»

Попередні атаки на Кримський міст

Вперше вибухи на Керченському мосту пролунали 8 жовтня 2022 року– наступного дня, після дня народження Путіна.

Тоді внаслідок подарунку від українських спецслужб від переправи відвалилися два прольоти автошляху, а на залізничній частині мосту загорівся потяг з паливом.

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© Служба безпеки України

Загинуло четверо росіян, які невдало обрали час, щоб відвідати окупований півострів.

У липні 2023 року була повторна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Один із прольотів мосту впав.

5 вересня росіяни встановили новий проліт замість знищеного.

Невдалі і менш відомі спроби

Військовий експерт, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповідав, що у квітні цього року Сили оборони спробували маштабно атакувати дронами та ракетами типу ATACMS Керченський міст. Але ця атака виявилася невдалою.

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«Ще на етапі підльоту левову частину наших засобів було знищено. Ба більше, тоді була комбінована атака — з повітря і з води. Так само наші (морські дрони) SeaBaby і Magura працювали на цій ділянці українсько-російського фронту…», — повідомив Селезньов.

30 березня 2025 року у The New York Times повідомили, що ЗСУ атакували 2024 року Кримський міст ракетами ATACMS у рамках операції Lunar Hail (Місячний град).

У статті NYT не вказуєтся дата атаки, однак, можливо, йдеться про події 16 серпня 2024 року, коли окупанти повідомляли про чергові потужні вибухи в Керчі та Феодосії і перекривали рух Кримським мостом.

Ще про одну потужну «бавовну» на Кримському мості повідомляли вночі 12 серпня 2023 року. Тоді окупанти скаржилися, що в районі Кримського мосту лунали потужні вибухи. 12 серпня вдень в районі мосту гучні «хлопки» звучали вдруге за добу. Загалом тоді нарахували 10 вибухів. Наступного дня, 13 серпня, рух Кримським мостом знову перекривали. Проте тоді про якісь суттєві пошкодження не повідомлялося.

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Чому удар по Кримському мосту такий важливий

Ні для кого не секрет, що крім стратегічної функції, Кримський міст важливий для диктатора Путіна як особиста гордість.

Аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк наголошує, що знищення Кримського мосту матиме стратегічний вплив і водночас — величезний символічний, адже розлютить Путіна до смерті.

Раніше у CNN пояснювали, що Кримський міст має особисту цінність для російського диктатора Володимира Путіна. У кремлівському наративі він знаменує так зване «возз’єднання» Криму з Росією.

Однак чимало експертів зауважують, що Кримський міст уже не відіграє для російської армії такого важливого стратегічного значення, після того, як окупанти стали будувати залізницю по окупованому півдню України — від Ростова вздовж узбережжя Азовського моря. Відтиснення Сил оборони на південній Донеччині, а також на Гуляйпільському напрямку дає новому логістичному маршруту ворога більшу безпеку. Хоча, звісно, не убезпечує повністю від українських ударів.

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Кримський міст: коротка історична довідка

Керченський міст окупанти почали будувати за два роки після захоплення Криму. Першу чергу відкрили у 2018-му, а залізничну — наприкінці 2019-го.

Будівництво Кримського мосту в Росії було перетворене на масштабну агітаційну подію. Чоловік відомої пропагандистки Маргарити Симонян Тигран Кеосян навіть зняв фільм на цю тему, який щоправда повністю провалився у російському прокаті і отримав на глядацький сайтах один бал з 10.

Після повномасштабного вторгнення в Україну саме цей шлях росіяни використовують для переправки зброї та військової техніки з Росії на окупований півострів, а звідки — на південний фронт.

Сам міст, на думку військового експерта Романа Світана, побуваний вкрай неякісно.

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«…Будівельники дуже багато вкрали. Проєкт та збір моста бажає кращого… Я думаю, йдеться про російське головотяпство і злодійство. Половину (суми на будівництво. — Ред.) вкрали», — каже експерт.

Проте, як виявилося, ідея будівництва Керченського мосту належить Україні.

Останній посол України у Росії Володимир Єльченко розповідав, що проєкт обговорювався за часів «пізнього Ющенка — раннього Януковича». Але вистачило розуму українським фахівцям, перш за все у Міністерстві транспорту», — каже дипломат.