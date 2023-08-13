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Рух Кримським мостом знову перекрито: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Рух Кримським мостом знову перекрито: що сталося

Кримський міст перекрито / Фото: Associated Press

Мешканців Криму закликають зберігати спокій та дотримуватися вказівок так званих "співробітників транспортної безпеки".

У неділю, 13 серпня, рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.  

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - закликають кремлівські ЗМП.

Яка причина та коли планують відновити рух - невідомо. 

Варто зазначити, що після крайньої потужної атаки незаконно збудований Кримський міст дуже часто перекривають із невідомих причин.

До слова, вибухи на Кримському мосту пролунали в суботу, 12 серпня. У МЗС РФ істерично погрожують "відповіддю".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кримський міст знов ВТОМИВСЯ! Що на фронті 12 серпня? Мапа бойових дій від ТСН

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Дата публікації
Перегляди
2360
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