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День ангела 4 червня: кого та як вітати з іменинами
4 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 4 червня
4 червня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Митрофана, Назара, Петра, Марію, Марту, Софію.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Митрофан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “матір’ю явлений”. В дитинстві цілеспрямований, принциповий. В дорослому віці стає старанним, за рахунок чого досягає неймовірних висот в кар’єрі.
Назар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “присвятив себе Богу”. В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає популярним у жінок, цілеспрямованим.
Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві дружелюбний, ніжний. В дорослому віці стає прямолінійним, дещо запальним.
Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає хорошим стратегом.
Марта — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “володарка”. В дитинстві напориста, прямолінійна. В дорослому віці стає розважливою, знає собі ціну.
Софія — давньогрецьке походження, означає “мудрість”. В дитинстві активна, прагне до нових знань. В дорослому віці стає цілеспрямованою і відкритою до людей.
День ангела 4 червня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав приймати правильні рішення. Нехай у твоєму житті буде багато радості, щирих людей і щасливих моментів!
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З Днем ангела, дорога/дорогий! Нехай твій охоронець щодня веде тебе світлим шляхом, береже серце від смутку, а душу — від тривог. Бажаю тобі гармонії, тепла, підтримки та безмежного щастя у всьому, що для тебе важливе.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю добробуту, здоров’я, духовної сили та впевненості у кожному кроці. Нехай небесний заступник щоденно надихає вас на добрі справи, а доля щедро дарує благословення та нові звершення.
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З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель ніколи не дрімав і завжди вчасно подавав знак. Живи з усмішкою, мрій без обмежень і вір, що на кожному повороті тебе чекає щось добре!
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Сердечно вітаю з Днем ангела! Нехай світло небесного покровителя супроводжує тебе в кожній миті, наповнюючи серце вірою, любов’ю та спокоєм. Бажаю тобі благодаті, мудрості та миру у душі.