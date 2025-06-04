День ангела 4 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 июня, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 4 июня

4 июня 2025 поздравьте с именинами Ивана, Митрофана, Назара, Петра, Марию, Марту, Софию.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве добрый, тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Митрофан — древнегреческое имя, переводится как ”матерью явленный”. В детстве целенаправленный, принципиальный. Во взрослом возрасте становится усердным, за счет чего достигает невероятных высот в карьере.

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Назар — древнееврейские корни, толкуется как “посвятил себя Богу”. В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится популярным у женщин, целеустремленным.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве дружелюбный, нежный. Во взрослом возрасте становится прямолинейным, несколько вспыльчивым.

Мария — древнееврейское имя, переводится как “любимая”. В детстве добрая, искренняя. Во взрослом возрасте становится хорошим стратегом.

Марта — древнееврейские корни, толкуется как “владычица”. В детстве напористая, прямолинейная. Во взрослом возрасте становится рассудительной, знает себе цену.

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София — древнегреческое происхождение, означает “мудрость”. В детстве активна, стремится к новым знаниям. Во взрослом возрасте становится целеустремленным и открытым к людям.

День ангела 4 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 июня — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, оберегал от проблем и помогал принимать правильные решения. Пусть в твоей жизни будет много радости, искренних людей и счастливых моментов!

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С Днем ангела, дорогая/дорогой! Пусть твой охранник каждый день ведет тебя светлым путем, хранит сердце от печали, а душу от тревог. Желаю тебе гармонии, тепла, поддержки и безграничного счастья во всем, что для тебя важно.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю благополучия, здоровья, духовной силы и уверенности в каждом шагу. Пусть небесный покров ежедневно вдохновляет вас на добрые дела, а судьба щедро дарует благословения и новые свершения.

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С Днем ангела тебя! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель никогда не дремал и всегда вовремя подавал знак. Живи с улыбкой, мечт без ограничений и верь, что на каждом повороте тебя ждет что-то хорошее!

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Сердечно поздравляю с Днем ангела! Пусть свет небесного покровителя сопровождает тебя в любой момент, наполняя сердце верой, любовью и спокойствием. Желаю тебе благодати, мудрости и мира в душе.