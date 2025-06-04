- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2630
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 4 июня: Генштаб обновил данные
В сутки было снижено немало российской техники.
По состоянию на утро 4 июня ВСУ уничтожили 991 820 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 991 820 (+1020) человек,
танков ‒ 10884 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22678 (+7) ед,
артиллерийских систем – 28711 (+88) ед,
РСЗО – 1402 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1176 (+0) ед,
самолетов – 413 (+0) ед,
вертолетов – 336 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 38924 (+176),
крылатые ракеты – 3271 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 50730 (+123) ед,
специальная техника – 3907 (+2).
Напомним, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ , поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново" В результате ударов дронами был поражен 41 самолет.