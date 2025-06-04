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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России на 4 июня: Генштаб обновил данные

В сутки было снижено немало российской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ в войне.

Потери РФ в войне составляют практически 992 тыс. / © Associated Press

По состоянию на утро 4 июня ВСУ уничтожили 991 820 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 991 820 (+1020) человек,

  • танков ‒ 10884 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22678 (+7) ед,

  • артиллерийских систем – 28711 (+88) ед,

  • РСЗО – 1402 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1176 (+0) ед,

  • самолетов – 413 (+0) ед,

  • вертолетов – 336 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 38924 (+176),

  • крылатые ракеты – 3271 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 50730 (+123) ед,

  • специальная техника – 3907 (+2).

Напомним, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ , поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново" В результате ударов дронами был поражен 41 самолет.

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