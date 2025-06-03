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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину накроет атмосферный фронт: гидрометцентр о погоде на 4 июня

В среду, 4 июня, погода в Украине будет облачной, в основном с осадками.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Погода в Украине на 4 июня.

Погода в Украине на 4 июня. / © Pexels

В среду, 4 июня, пройдет атмосферный фронт, поэтому на значительной части территории Украины ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«Завтра через территорию Украины будет перемещаться атмосферный фронт с северо-запада, обуславливая дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с преимущественно на Левобережье, Киевщине, Черкасской области и Крыму. На остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

Температура воздуха снизится до умеренного тепла:

  • на Западе и в северных областях — ночью 11-16 °, днем 21-26 °;

  • на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°,

  • на юге — до 31° тепла.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в среду, 4 июня.

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