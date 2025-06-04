Магнитная буря 4 июня: кто оказался в опасности

Магнитная буря.

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В среду, 4 июня, специалисты фиксируют магнитную бурю красного уровня – с К-индексом 4.7. Это высокая геомагнитная активность.

Об этом сообщает meteoagent .

Заметим, что уже около десяти дней магнитная буря красного уровня. По предварительной информации специалистов, Земля будет находиться в области с повышенной скоростью солнечного ветра до завтра.

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Добавим, на Солнце 31 мая произошла вспышка уровня М8.2, вместе с которой в космос был выброшен поток плазмы, известный как корональный выброс массы. Его скорость достигала более 1900 км/с, а потому уже 1 июня эта плазма ударила в магнитное поле Земли, что повлекло за собой появление геомагнитной бури уровня G4.

Сегодняшняя магнитная буря считается сильной, поэтому метеозависимые люди могут испытывать головную боль, апатию, тревогу и раздражительность, головокружение, слабость и сонливость, повышенное давление.

Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.