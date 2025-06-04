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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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613
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Магнітна буря 4 червня: хто опинився у небезпеці

Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря.

У середу, 4 червня, фахівці фіксують магнітну бурю червоного рівня - з К-індексом 4.7.  Це висока геомагнітна активність.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що вже майже десять дні магнітна буря червоного рівня. За попередньою інформацією фахівців, загалом Земля перебуватиме в області із підвищеною швидкістю сонячного вітру до завтра.

Додамо, на Сонці 31 травня стався спалах рівня М8.2, разом з яким у космос було викинуто потік плазми, відомий як корональний викид маси. Його швидкість сягала понад 1900 км/с, а тому вже 1 червня ця плазма вдарила в магнітне поле Землі, що спричинило появу геомагнітної бурі рівня G4.

Сьогоднішня магнітна буря вважається сильною, тому метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, апатію, тривогу та дратівливість, запаморочення, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Нагадаємо, медик розповів, як легше переносити магнітні бурі. Адже сонячна активність розхитує магнітне поле Землі, і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію у скронях, стає гіршим сон тощо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
613
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