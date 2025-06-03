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Україну накриє атмосферний фронт: гідрометцентр про погоду на 4 червня
У середу, 4 червня, погода в Україні буде хмарною, переважно з опадами.
У середу, 4 червня, буде проходження атмосферного фронту, тому на значній частині території України очікуються дощі.
Про це передає Український гідрометцентр.
«Завтра через територію України переміщуватиметься атмосферний фронт з північного заходу, зумовлюючи дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 м/с переважно на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. На решті території — без опадів», — йдеться в повідомленні.
Температура повітря знизиться до помірного тепла:
на Заході та у північних областях — вночі 11-16°, вдень 21-26°;
на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°,
на півдні — до 31° тепла.
Раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у середу, 4 червня.