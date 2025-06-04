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- Війна
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Втрати Росії станом на 4 червня: Генштаб оновив дані
За добу було знижено чимало російської техніки.
Станом на ранок 4 червня ЗСУ знищили 991 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 991 820 (+1020) осіб,
танків ‒ 10884 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22678 (+7) од,
артилерійських систем – 28711 (+88) од,
РСЗВ – 1402 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1176 (+0) од,
літаків – 413 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176),
крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 50730 (+123) од,
спеціальна техніка ‒ 3907 (+2).