ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 4 червня: Генштаб оновив дані

За добу було знижено чимало російської техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні становлять майже 992 тис. / © Associated Press

Станом на ранок 4 червня ЗСУ знищили 991 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 991 820 (+1020) осіб,

  • танків ‒ 10884 (+3) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22678 (+7) од,

  • артилерійських систем – 28711 (+88) од,

  • РСЗВ – 1402 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1176 (+0) од,

  • літаків – 413 (+0) од,

  • гелікоптерів – 336 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176),

  • крилаті ракети ‒ 3271 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 50730 (+123) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3907 (+2).

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie