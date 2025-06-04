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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
263
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Ворог просунувся: окуповано два нові населені пункти

Російські війська захопили нові населені пункти на сході України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Мапу бойових дій оновлено.

Про це повідомляє DeepState.

Ворог окупував Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав напрямки, на яких зафіксована найбільша російська активність та розповів про важливість Курської операції.

«На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену активність росіян, найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп’янському. Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії — туди, звідки вона й прийшла», — наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським воїнам за стійкість, за влучність, за результати тижня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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