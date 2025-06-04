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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг продвинулся: оккупированы два новых населенных пункта

Российские войска захватили новые населенные пункты на востоке Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает DeepState.

Враг оккупировал Андреевку и Водологи, а также продвинулся возле Яблоновки и Дилиевки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал направления, на которых зафиксирована самая большая российская активность и рассказал о важности Курской операции.

«На некоторых направлениях мы фиксируем возросшую активность россиян, наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском. Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она и пришла», – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за стойкость, за точность, за результаты недели.

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Дата публикации
Количество просмотров
263
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