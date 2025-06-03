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- Війна
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Окупанти посилили охорону військових аеродромів у Криму через українські дрони
Російські розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, зокрема в Саках, Джанкої та Гвардійському.
Після масованих атак українських безпілотників зі стратегічних авіабаз 1 червня росіяни переглянули підходи до охорони своїх аеродромів у Криму.
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ у Telegram.
«За даними наших агентів у лавах ЗС РФ, розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, зокрема в Саках, Джанкої та Гвардійському», — йдеться в повідомленні.
В АТЕШ зазначили, що російські солдати скаржаться на цілодобові наряди і втому — причиною стала нестача особового складу для виконання завдань, що зросли. Також значно посилено перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю.
Нагадаємо, СБУ втретє вдарила по Кримському мосту. Агенти замінували опори моста з підводного боку на глибині. Потужність заряду досягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті.
Крім того, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми в кількох регіонах у глибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків (це 34% носіїв стратегічних ракет — ред.) на аеродромах базування або приблизно 40 літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.