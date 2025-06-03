Чи можна кидати до могили живі квіти: що про це кажуть народні прикмети

Чи можна кидати до могили живі квіти / © Pixabay

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Українці з давніх давен ставилися до будь-яких традицій з особливим шануванням. Особливо до тих, що були пов’язані з покійниками.

Так, в давнину існувало повір’я, що не можна кидати до могили, прощаючись з близькою людиною, живі квіти. Вони вважалися таким собі містком між світом живих і мертвих, а тому могли “притягнути” хвороби і нещастя.

А ще існував ризик, що квіти, кинуті до могили, передадуть людині, яка це зробила, всі біди покійника. Саме тому в давнину замість живих квітів використовували гербарій — засушені рослини. Вони, на думку наших предків, не мали властивостей живих.

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Існує й більш наукове пояснення цієї традиції. Справа в тому, що живі квіти виділяють біологічні речовини, через які розкладання тканин прискорюється. Через такі рослини шкіра покійника може набути синюшного кольору набагато раніше, а під час прощальної церемонії з’явиться неприємний запах з труни.

Якщо ж ви хочете вшанувати покійника саме живими квітами, то їх рекомендовано ставити поряд з труною, зазвичай біля ніг, але аж ніяк не класти всередину.

Штучні вінки та букети квітів здаються хорошою альтернативою, проте вони можуть викликати справжню екологічну катастрофу. Справа в тому, що вони розкладаються не одне десятиліття, виділяючи при цьому шкідливі речовини, які потрапляють у води та ґрунт.

А ще на кладовищах дедалі частіше спалюють пластикові квіти, через що у повітря вивільняються токсичні часточки. Вони викликають серйозні захворювання, в тому числі й рак.

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