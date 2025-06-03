Можно бросать к могиле живые цветы: что об этом говорят народные приметы

Можно бросать до могилы живые цветы / © Pixabay

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Украинцы с давних времен относились к любым традициям с особым почитанием. Особенно к тем, что были связаны с покойниками.

Да, в древности существовало поверье, что нельзя бросать в могилу, прощаясь с близким человеком, живые цветы. Они считались неким мостиком между миром живых и мертвых, а потому могли “привлечь” болезни и несчастья.

А еще существовал риск, что цветы, брошенные в могилу, передадут человеку, который это сделал, все беды покойника. Именно поэтому в древности вместо живых цветов использовали гербарий — засушенные растения. Они, по мнению наших предков, не обладали свойствами живых.

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Существует более научное объяснение этой традиции. Дело в том, что живые цветы выделяют биологические вещества, через которые разложение тканей ускоряется. Из-за таких растений кожа покойника может приобрести синюшный цвет гораздо раньше, а во время прощальной церемонии появится неприятный запах из гроба.

Если же вы хотите почтить покойника именно живыми цветами, то их рекомендуется ставить рядом с гробом, обычно у ног, но никак не класть внутрь.

Искусственные венки и букеты цветов кажутся хорошей альтернативой, однако они могут вызвать настоящую экологическую катастрофу. Дело в том, что они разлагаются не одно десятилетие, выделяя при этом вредные вещества, попадающие в воду и почву.

А еще на кладбищах все чаще сжигают пластиковые цветы, из-за чего в атмосферу высвобождаются токсичные дольки. Они вызывают серьезные заболевания, в том числе рак.

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