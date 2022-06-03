Топ-5 растений, которые оградят от вредителей на огороде

Некоторые растения помогают оградить другую зелень от насекомых-вредителей. Поэтому их любят высаживать на своем участке, а иногда и на огороде. Читайте в материале ТСН.ua о пяти растениях, защищающих овощи от гуся, насекомых и других вредителей.

Бархатцы — отличная защита от нематод, муравьев, тлей и проволочника

Бархатцы — довольно неприхотливые растения, которые нужно просто посеять в открытую почву в мае. А если осенью не собирать семена с этих цветов, то в следующем году они вообще высеятся самосевом. Эти цветы также съедобны. Из них делают известную специю – имеретинский шафран. А поклонники народной медицины еще и готовят из засушенных бархатцев вкусный лечебный чай.

Кроме этих свойств бархатцы прекрасно справляются с вредителями. Они обладают довольно резким ароматом, который отпугивает насекомых, которые не хотят селиться у душистого цветка. Поэтому рекомендуется высаживать бархатцы вдоль грядок, чтобы значительно сократить популяцию вредителей. Однако следует помнить, что возле бобовых эти растения сажать не стоит – их цветы выделяют особое вещество, подавляющее рост фасоли, гороха и т.д.

Какие насекомые пытаются облетать бархатцы стороной? Эти яркие цветы прекрасно отпугивают проволочник, от которого больше всего страдает картофель. А еще бархатцев боится еще один враг картофеля – нематоды.

Бархатцы рекомендовано высаживать рядом с клубникой, огурцами, луком, земляникой. Их эти цветы спасут от тли, муравьев и луковой мушки.

А чтобы вредители точно не решились штурмовать ваш огород, можно дополнительно использовать настой из этих ароматных цветов. Для его приготовления вам нужно:

мелко нарезать листья, цветы и даже корни бархатцев;

заполнить половину ведра растением, долить воды вверх (вода должна быть теплой);

настаивать в течение нескольких суток, затем добавить 40 г хозяйственного мыла.

После этого настоем нужно поливать овощи один раз в сутки (желательно утром).

Пиретрум – если нужно защититься от клещей, блох, муравьев и комаров

Пиретрум, который в народе еще называют "персидской ромашкой" или "кавказской ромашкой", можно назвать уникальным растением. В ее состав входит партенолид, активно используемый в народной медицине. А еще эфирные масла. Снаружи цветы действительно похожи на ромашки, однако отличаются яркой окраской.

Для садоводов пиретрум тоже имеет свою ценность. Его высаживают на грядки, чтобы оградить овощи от вредителей. Особенно эффективно цветок борется с клещами, комарами, блохами и муравьями.

Настурцию боятся колорадский жук, тля, клещи, комары и блохи

Настурция – растение от вредителей на огороде / Фото: Pexels

Чаще настурцию высаживают для украшения приусадебного участка. Однако это растение можно использовать и в других целях. Например, зеленые завязи плодов настурции консервируют (по своему вкусу они напоминают каперсы). Любители народной медицины потребляют ее для улучшения пищеварения, лечения органов дыхания и кожи. А садоводы используют настурцию, чтобы отпугивать вредителей из огорода. Считается, что это растение особенно эффективно борется с капустной белянкой, тлей и белокрылкой.

Чтобы отпугнуть насекомых, цветы нужно высадить плотным рядом вдоль грядок с ягодами и овощами. Выходит очень красиво и полезно. Ведь город смотрится ярко, а количество вредителей в разы уменьшается.

Пижма – чтобы на огороде не было тли, колорадского жука, комаров, блох и клещей

Пижма неприхотливое растение, являющееся источником полезных для человеческого организма веществ. Ее используют как пряность, из нее производят эфирные масла, а еще эти цветы потребляют для профилактики определенных заболеваний. А еще пижма непривлекательна для многих вредителей. Все дело в ее резком аромате. Поэтому от нее пытаются держаться подальше блохи, клещи, комары, колорадский жук и тли.

Часто вокруг дома или зоны отдыха высаживают кустики пижмы, чтобы защититься от насекомых. На огороде этот цветок рекомендуется высаживать вдоль грядок.

А для более эффективной борьбы с колорадскими жуками и тлей можно приготовить отвар. Для него вам понадобится:

2,5 кг высушенных или 1 кг свежих цветов;

10 литров воды (одно ведро).

Измельчить пижму, залить водой. Настаивать 1-2 дня при комнатной температуре, затем прокипятить, отцедить, разбавить водой в соотношении 1:2 (одна часть воды до двух частей отвара). Опрыскивать растения по необходимости.

Календула — от колорадского жука, тли, нематод, блох и клещей

Календула — это не только красивые цветы, которые очень популярны в народной медицине. Это также природные инсектициды, которые используются для борьбы с разными вредителями. Они эффективны от колорадских жуков, нематод, клещей, блох. А еще привлекают божьих коровок, которые также активно уничтожают тлю.

Чтобы избавиться от вредителей, календулу нужно высаживать вдоль грядок. Насекомым не нравится резкий запах ее цветов, поэтому они не трогают растущие рядом овощи и ягоды. Однако следует помнить, что календулу не следует высаживать рядом с арбузами, кукурузой и дынями. Ведь она будет препятствовать завязыванию у них плодов.

Из календулы можно приготовить действенный настой для отпугивания вредителей. Для этого нужно взять:

половину ведра заполнить мелко изрезанными цветами календулы;

залить теплой водой (50 градусов).

Настоем следует опрыскивать овощи, повторяя процедуру при необходимости раз в 2-3 дня.