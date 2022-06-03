Топ-5 рослин, які захистять від шкідників на городі

Деякі рослини допомагають захистити іншу зелень від комах-шкідників. Саме тому їх люблять висаджувати на своїй ділянці, а інколи і на городі. Читайте в матеріалі ТСН.ua про п'ять рослин, які захищають городину від гусіні, комах та інших шкідників.

Чорнобривці - відмінний захист від нематод, мурах, попелиць та дротяника

Чорнобривці - досить невибагливі рослини, які потрібно просто посіяти у відкртий ґрунт в травні. А якщо восени не збирати насіння з цих квітів, то наступного року вони взагалі висіяться самосівом. Ці квіти також їстівні. З них роблять відому спецію - імеретинський шафран. А шанувальники народної медицини ще й готують з засушених чорнобривців смачний лікувальний чай.

Крім цих властивостей чорнобривці чудово справляються зі шкідниками. Вони мають досить різкий аромат, який відлякує комах, які не хочуть селитися біля запашної квітки. Тому рекомендовано висаджувати чорнобривці вздовж грядок, щоб значно скоротити популяцію шкідників. Однак варто пам'ятати, що біля бобових ці рослини садити не варто - їхні квіти виділяють особливу речовину, яка пригнічує ріст квасолі, гороху тощо.

Які комахи намагаються облітати чорнобривці стороною? Ці яскраві квіти чудово відлякують дротяника, від якого найбільше потерпає картопля. А ще чорнобривців боїться ще один ворог картоплі - нематоди.

Чорнобривці рекомендовано висаджувати поряд з полуницями, огірками, цибулею, суницею. Їх ці квіти врятують від попелиці, мурах та цибульної мушки.

А щоб шкідники точно не наважилися штурмувати ваш город, можна додатково використати настій з цих ароматних квітів. Для його приготування вам потрібно:

дрібно нарізати листя, квіти та навіть коріння чорнобривців;

заповнити половину відра рослиною, долити води до верху (вода повинна бути теплою);

настоювати впродовж кількох діб, а потім додати 40 г господарського мила.

Після цього настоєм потрібно поливати городину один раз на добу (бажано вранці).

Піретрум - якщо потрібно захиститися від кліщів, бліх, мурах та комарів

Піретрум, який в народі ще називають "персидською ромашкою" або "кавказькою ромашкою", можна назвати унікальною рослиною. До її складу входить партенолід, який активно використовується в народній медицині. А ще ефірні олії. Зовні квіти дійсно схожі на ромашки, однак відрізняються яскравим забарвленням.

Для садівників піретрум також має свою цінність. Його висаджують на грядки, щоб захистити городину від шкідників. Особливо ефективно квітка бореться з кліщами, комарами, блохами та мурахам.

Настурцію бояться колорадський жук, попелиця, кліщі, комарі та блохи

Настурція - рослина від шкідників на городі / Фото: Pexels

Найчастіше настурцію висаджують для прикрашання присадибної ділянки. Однак цю рослину можна використовувати і в інших цілях. Наприклад, зелені зав'язі плодів настурції консервують (за своїм смаком вони нагадують каперси). Любителі народної медицини споживають її для покращення травлення, лікування органів дихання та шкіри. А садівники використовують настурцію, щоб відлякувати шкідників з городу. Вважається, що ця рослина особливо ефективно бореться з капустяною білянкою, попелицею та білокрилкою.

Щоб відлякати комах, квіти потрібно висадити щільним рядом вздовж грядок з ягодами та овочами. Виходить дуже красиво і корисно. Адже город виглядає яскраво, а кількість шкідників в рази зменшується.

Пижма - щоб на городі не було попелиці, колорадського жука, комарів, бліх та кліщів

Пижма невибаглива рослина, яка є джерелом корисних для людського організму речовин. Її використовують як пряність, з неї виготовляють ефірні олії, а ще ці квіти споживають для профілактики певних захворювань. А ще пижма неприваблива для багатьох шкідників. Вся справа в її різкому ароматі. Тому від неї намагаються триматися якнайдалі блохи, кліщі, комарі, колорадський жук та попелиці.

Часто навколо будинку чи зони відпочинку висаджують кущики пижми, щоб захиститися від комах. На городі цю квітку рекомендовано висаджувати вздовж грядок.

А для більш ефективної боротьби з колорадськими жуками і попелицею можна приготувати відвар. Для нього вам знадобиться:

2,5 кг висушених або 1 кг свіжих квітів;

10 літрів води (одне відро).

Подрібнити пижму, залити водою. Настоювати 1-2 дні при кімнатній температурі, потім прокип'ятити, відцідити, розбавити водою у співвідношені 1:2 (одна частина води до двох частин відвару). Обприскувати рослини за необхідності.

Календула - від колорадського жука, попелиці, нематод, блох та кліщів

Календула - це не лише красиві квіти, які є надзвичайно популярними в народній медицині. Це також природні інсектициди, які використовуються для боротьби з різними шкідниками. Вони ефективні від колорадських жуків, нематод, кліщів, бліх. А ще приваблюють сонечок, які також активно знищують попелицю.

Щоб позбавитися від шкідників, календулу потрібно висаджувати вздовж грядок. Комахам не подобається різкий запах її квітів, тому вони не чіпають овочі та ягоди, які ростуть поруч. Однак слід пам'ятати, що календулу не варто висаджуват поряд з кавунами, кукурудзою та динями. Адже вона буде перешкоджати зав'язуванню у них плодів.

З календули можна приготувати дієвий настій для відлякування шкідників. Для цього потрібно взяти:

половину відра заповнити дрібно порізаними квітами календули;

залити теплою водою (50 градусів).

Настоєм слід обприскувати овочі, повторюючи процедуру в разі необхідності раз в 2-3 дні.