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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1121
Час на прочитання
2 хв

Моторошний удар по центру Сум: ОВА про наслідки російської атаки

Суми 3 червня стали ціллю армії РФ, там загинули й постраждали мирні люди.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Сумах

Удар по Сумах

Війська РФ у вівторок, 3 червня, атакували Суми. Близько 9-ї ранку росіяни завдали підступного удару по центру міста.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Один зі снарядів влучив у жваву дорогу — просто під час ранкового руху. Люди їхали у справах…» — пишуть у відомстві.

Попередньо ворог завдав удару по Сумській громаді з РСЗВ. Є влучання у 6 локаціях на території міста.

Загинуло троє мирних мешканців: двоє чоловіків — ще до приїзду медиків. Ще одне життя обірвалося вже в лікарні. Ще одну жінку вкрай тяжкою доправили до лікарні — врятувати її не вдалося.

«На цю мить 24 постраждалих. У стаціонарі залишаються 15 людей, восьмеро — в тяжкому стані, зокрема троє дітей. Одна дівчинка у вкрай тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний, нежитлові приміщення, будівлі медзакладу, автівки. На місцях працюють рятувальники, поліція, волонтери, психолог. Постраждалим допомагають з відновленням пошкоджень в оселях.

«Це був цілеспрямований удар по цивільному населенню. Сумщина — в жалобі. І в люті. Ми не пробачимо», — завершили в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, армія РФ ударила по місту Суми. Близько 25 людей постраждали внаслідок російської атаки. Загинуло 3 осіб.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Сумах.

«Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим», — зазначив український лідер.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1121
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