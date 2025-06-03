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- Війна
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Удар по Сумах: скільки людей постраждало внаслідок атаки
Через обстріл Сум загинуло дві людини.
У вівторок, 3 червня, армія РФ вдарила по місту Суми. Близько 20 людей постраждали внаслідок російської атаки.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.
“Двоє людей, на жаль, загинули. Мої співчуття близьким”, — написав голова ОВА Олег Григоров.
Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальної дії.
“Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки”, — йдеться у ОВА.
Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.
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