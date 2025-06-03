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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
82
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Удар по Сумах: скільки людей постраждало внаслідок атаки

Через обстріл Сум загинуло дві людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Сумах 3 червня

Удар по Сумах 3 червня

У вівторок, 3 червня, армія РФ вдарила по місту Суми. Близько 20 людей постраждали внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.

“Двоє людей, на жаль, загинули. Мої співчуття близьким”, — написав голова ОВА Олег Григоров.

Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальної дії.

“Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки”, — йдеться у ОВА.

Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

Доповнюється…

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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