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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Москва назвала умови для третього раунду переговорів

Перша умова — це повна відмова України від атак на зразок ударів по стратегічних аеродромах.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Перші переговори у Стамбулі

Перші переговори у Стамбулі. / © Getty Images

Росія готова погодитися на третій раунд переговорів з Україною лише за виконання двох умов.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Алєксєй Чєпа в коментарі російським ЗМІ.

За його словами, перша умова — це повна відмова України від атак на зразок підривів залізничних мостів у російському тилу та ударів по стратегічних аеродромах. Друга — дотримання запропонованого Росією перемир’я тривалістю 2–3 дні на окремих ділянках фронту.

“Від цього значною мірою залежатиме не тільки час третього раунду, а й його зміст. Це дуже важливий момент і, можливо, навіть один із ключових”, — заявив Чєпа.

Він додав, що наразі ініціатива перебуває на боці України, і саме від дій Києва залежатиме, чи зможе розпочатися процес розширення перемир’я на більші території, включно з потенційним припиненням вогню по всій лінії фронту.

“Якщо буде вироблено адекватні механізми контролю припинення вогню і Київ неухильно дотримуватиметься цих домовленостей, тоді можна буде говорити й про більш тривале перемир’я”, — додав депутат.

Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розповів, для чого росіянам переговори у Стамбулі. Мовляв, йдеться не про "компромісний мир" на вигаданих умовах, а про "перемогу Росії".

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