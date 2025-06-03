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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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151
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Рада підтримала за основу законопроєкт про військового омбудсмена

Військовий омбудсмен матиме право приймати скарги, проводити перевірки й вимагати усунення порушень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців Ольга Решетилова

Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців Ольга Решетилова / © ТСН.ua

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського 13266 про військового омбудсмена.

Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram 3 червня.

«Рада підтримала за основу законопроєкт про Військового омбудсмена. За — 287… Далі — друге читання ще», — уточнив нардеп.

Повідомляється, що військовий омбудсмен матиме право приймати скарги, проводити перевірки й вимагати усунення порушень.

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів ЗСУ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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