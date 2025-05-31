Росія імітує мирні переговори: експерти ISW назвали причини

Кремль імітує переговори / © Associated Press

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Росія навмисно гальмує процес мирного врегулювання, і другий раунд переговорів у Стамбулі, запланований на 2 червня, навряд чи призведе до суттєвого прогресу.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що російська влада продовжує займати жорстку позицію, демонструючи небажання шукати реальні компроміси. Експерти вважають, що шанси на досягнення довготривалого миру за підсумками стамбульської зустрічі залишаються вкрай низькими.

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Серед ключових аргументів — заява постійного представника РФ при ООН Васілія Небензі, який наголосив, що Росія «готова воювати з Україною стільки, скільки буде потрібно», або до перемоги, або до капітуляції Києва на умовах Москви.

Також згадується публікація від 30 травня генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. У ній він заявив про необхідність «усунення першопричин» конфлікту.

У цьому контексті в ISW нагадали й позицію голови МЗС РФ Сергія Лаврова, який неодноразово звинувачував Україну у «дискримінації російськомовного населення» та критикував розширення НАТО після розпаду СРСР як «основні причини війни».

Ще одним фактором, який свідчить про імітацію мирного процесу з боку Москви, є склад російської делегації. Він залишається без змін, попри провал попереднього раунду, що, за словами аналітиків, свідчить про небажання Кремля домовлятися на рівноправній основі.

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«Російська Федерація використовує мирні переговори як інструмент затягування часу, щоб продовжити військовий тиск на Україну та добитися поступок з боку Києва та Заходу», — йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що журналіст Віталій Портников заявив, що другий раунд переговорів між Україною та Росією, що має відбутися в Туреччині, навряд чи принесе відчутні результати, адже Москва продовжує затягувати процес врегулювання війни.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе для того, щоб наступна російсько-українська зустріч у Стамбулі, яка намічена на 2 червня, закінчилася безрезультатно.