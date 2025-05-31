Россия имитирует мирные переговоры: эксперты ISW назвали причины

Кремль имитирует переговоры / © Associated Press

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Россия намеренно тормозит процесс мирного урегулирования и второй раунд переговоров в Стамбуле, запланированный на 2 июня, вряд ли приведет к существенному прогрессу.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что российские власти продолжают занимать жесткую позицию, демонстрируя нежелание искать реальные компромиссы. Эксперты считают, что шансы на достижение продолжительного мира по итогам стамбульской встречи остаются крайне низкими.

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Среди ключевых аргументов — заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, отметившего, что Россия «готова воевать с Украиной столько, сколько потребуется», либо к победе, либо к капитуляции Киева на условиях Москвы.

Также упоминается публикация от 30 мая генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. В нем он заявил о необходимости «устранения первопричин» конфликта.

В этом контексте в ISW напомнили и позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, неоднократно обвинявшего Украину в «дискриминации русскоязычного населения» и критиковавшего расширение НАТО после распада СССР как «основные причины войны».

Еще одним фактором, свидетельствующим об имитации мирного процесса со стороны Москвы, является состав российской делегации. Он остается без изменений, невзирая на провал предыдущего раунда, что, по словам аналитиков, свидетельствует о нежелании Кремля договариваться на равноправной основе.

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«Российская Федерация использует мирные переговоры как инструмент затягивания времени, чтобы продолжить военное давление на Украину и добиться уступок со стороны Киева и Запада», — говорится в отчете ISW.

Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который должен состояться в Турции, вряд ли принесет ощутимые результаты, ведь Москва продолжает затягивать процесс урегулирования войны.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы намеченная на 2 июня следующая российско-украинская встреча в Стамбуле закончилась безрезультатно.