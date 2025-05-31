Эрдоган призвал к личной встрече Зеленского и Путина

Эрдоган о переговорах / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости организовать личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента Турецкой Республики.

В сообщении указывается, что с момента телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Реджеп Эрдоган подчеркнул, что вероятное обсуждение прекращения огня во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, станет важной вехой на пути к миру.

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По словам турецкого лидера, участие делегаций Украины и России в переговорах в расширенном составе критически важно для сохранения положительной динамики диалога.

«Президент Эрдоган убежден, что после завершения переговоров между делегациями, проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу, и что это следует реализовать без особых проволочек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к заявлению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о желании провести второй раунд переговоров в Стамбуле не следует относиться легкомысленно.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы намеченная на 2 июня следующая российско-украинская встреча в Стамбуле закончилась безрезультатно.

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