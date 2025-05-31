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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Ердоган закликав до особистої зустрічі Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган переконаний, що зустріч лідерів України та Росії має відбутися після завершення міжделегаційних переговорів, щоб закріпити прогрес у мирному процесі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ердоган про переговори

Ердоган про переговори / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про необхідність організувати особисту зустріч президента України Володимира Зеленського і диктатора Путіна.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента Турецької Республіки.

У повідомленні вказується, що від час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Реджеп Ердоган наголосив, що ймовірне обговорення припинення вогню під час другого раунду переговорів, який планується провести у Стамбулі, стане важливою віхою на шляху до миру.

За словами турецького лідера, участь делегацій України та Росії у переговорах у розширеному складі є критично важливою для збереження позитивної динаміки діалогу.

«Президент Ердоган висловив переконання, що після завершення переговорів між делегаціями, проведення переговорів на рівні лідерів піде на користь мирному процесу, і що це слід реалізувати без особливих зволікань», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Раніше повідомлялося, що турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що до заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про бажання провести другий раунд переговорів у Стамбулі не варто ставитися легковажно.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе для того, щоб наступна російсько-українська зустріч у Стамбулі, яка намічена на 2 червня, закінчилася безрезультатно.

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