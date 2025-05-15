Стало відомо, з ким Зеленський зустрінеться у Туреччині

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У Туреччині 15 травня президент України Володимир Зеленський проведе першу зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Вона відбудеться близько 13:00.

Про це повідомило поінформоване джерело виданню “РБК-Україна”.

"Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше", - сказав співрозмовник.

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Зауважимо, Bloomberg писало про те, що Зеленський планує зустрітися з президентом Туреччини в Анкарі в четвер, а звідти обидва вилетять до Стамбула, якщо прибуде російський “фюрер” Володимир Путін.

Зустріч в Туреччині

Сьогодні у турецькому Стамбулі мають відбутися переговори України та РФ. Відомо, що російський “фюрер” особисто не буде на зустрічі. Володимир Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів. Керівником делегації став помічник “фюрера” Володимир Мединський, очолював російських переговірників на зустрічах у Стамбулі невдовзі після початку війни у ​​лютому 2022-го.

Відомо, що президент США Дональд Трамп також не прилетить до Туреччини. Державний секретар Марко Рубіо прибув до країни участі в переговорах між Україною та Росією.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з “фюрером” і відверто сказав, про що хоче з ним поговорити. Так, глава держави наголосив, що насамперед під час особистої зустрічі порушить питання про повне припинення вогню та обмін усіх полонених.

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Дата публікації 16:00, 14.05.25 Кількість переглядів 291 ТСН 16:00 новини 14 травня. Вирішальна доба до переговорів у Стамбулі!