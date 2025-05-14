У США зробили заяву про ризик прямого конфлікту з Росією

Прапор США. / © Associated Press

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Існує ризик прямого зіткнення Сполучених Штатів Америки з агресоркою Росією, а також іншими супротивниками - Китаєм, КНДР, Іраном і РФ. Ба більше - глобальна обстановка стає дедалі нестабільнішою.

Про це заявив очільник Північного командування ЗС США (NORAD) генерал Грегорі Ґійо, виступаючи в Конгресі, пише “КИЇВ24”.

Генерал допускає ймовірність прямого військового протистояння з РФ, якщо війна в Україні й надалі загострюватиметься. Втім, також існує ймовірність загострення на Близькому Сході. Розпочата нападом “Хамас” на Ізраїль війна у жовтні 2023-го, загрожує втягнути США у зіткнення з Іраном та його проксі-силами.

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Стурбованість викликає ще й стратегічна співпраця між Китаєм і Росією, а також транзакційні угоди з КНДР та Іраном. Ґійо наголошує, що це дедалі більше нагадує основу для військового партнерства, здатного швидко розширити конфлікт із одного фронту на коаліцію противників.

Очільник NORAD згадав про те, що КНР розгортає надводні кораблі з крилатими ракетами в Беринговому морі та вводить у стрій атомні підводні човни та бомбардувальники. Своєю чергою, РФ поновила стратегічні патрулі важких бомбардувальників уздовж північноамериканського узбережжя. Натомість КНДР та Іран розвивають програми балістичних ракет і кіберозброєнь, які потенційно здатні влучати в критичну інфраструктуру США.

У стратегічному документі наголошують, що саме ці тенденції створюють одночасно традиційні та нетрадиційні загрози на всіх театрах дій — від Європи та Близького Сходу до азійсько-тихоокеанського регіону та Північної Америки.

Нагадаємо, депутат німецького Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген назвав терміни, коли РФ може напасти на Захід. Диктатор РФ Володимир Путін може скористатися тим, що країни Європи не встигли досягти своїх військових цілей, а тому вчинить нову агресію швидше - можливо, вже протягом двох-трьох років.

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Раніше єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що встановлення миру в Україні загрожує нападом Росії на країни Європи. Розвідки багатьох країн попереджають, що Москва може бути готова до нападу на одну з європейських країн до 2030 року — або навіть раніше.

Дата публікації 21:29, 09.05.25 Кількість переглядів 27 Припинення вогню, або… Трамп погрожує Путіну?!