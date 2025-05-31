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В Харькове ночью прозвучала серия взрывов (обновлено)
Местные власти призвали оставаться в безопасных местах.
В Харькове в ночь на 31 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.
«В городе были слышны взрывы! Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА», — говорится в сообщении.
Позже Терехов уточнил, что под ударом находился Шевченковский район города. Информация о местах попадания и последствия уточняется
Местные жители сообщают, что в городе было слышно по меньшей мере восемь взрывов.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.
В ОВА сообщили, что в результате атаки на сеть пострадал один человек.
"В Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по территории Недригайловской общины Сумской области зафиксировано разрушение в жилом секторе и по меньшей мере один пострадавший человек.
Мы ранее информировали, что в ночь на 30 мая нанесли массированный удар по Харькову и области дронами-камикадзе.