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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Харкові вночі пролунала серія вибухів (оновлено)

Місцева влада закликала залишатися у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ударний безпілотник

Ударний безпілотник / © Associated Press

У Харкові в ніч проти 31 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

«У місті було чутно вибухи! Над Харковом зафіксовано ворожі ударні БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район міста. Інформація щодо місць влучань та наслідків уточнюється

Місцеві жителі повідомляють, що у місті було чутно щонайменше вісім вибухів.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

В ОВА повідомили, що внаслідок атаки на сіть постраждала одна людина.

"В Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по території Недригайлівської громади Сумської області зафіксовано руйнування у житловому секторі й щонайменше одну постраждалу людину.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 30 травня завдали масованого удару по Харкову та області дронами-камікадзе.

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