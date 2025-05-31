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У Харкові вночі пролунала серія вибухів (оновлено)
Місцева влада закликала залишатися у безпечних місцях.
У Харкові в ніч проти 31 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
«У місті було чутно вибухи! Над Харковом зафіксовано ворожі ударні БПЛА», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район міста. Інформація щодо місць влучань та наслідків уточнюється
Місцеві жителі повідомляють, що у місті було чутно щонайменше вісім вибухів.
Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
В ОВА повідомили, що внаслідок атаки на сіть постраждала одна людина.
"В Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по території Недригайлівської громади Сумської області зафіксовано руйнування у житловому секторі й щонайменше одну постраждалу людину.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 30 травня завдали масованого удару по Харкову та області дронами-камікадзе.