Папа Римський відреагував на масовані обстріли України

Папа Римський Лев XIV / © Getty Images

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Папа Римський Лев XIV висловив підтримку українському народу на тлі нової хвилі обстрілів з боку Росії, яка забрала життя мирних жителів та спричинила численні поранення.

У своєму дописі в мережі X понтифік заявив про молитви за загиблих та закликав до миру.

«Народ України постраждав від нових, серйозних нападів», — написав Лев XIV 28 травня.

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Звернення Папи з’явилося після серії масованих комбінованих повітряних ударів, які Росія завдала по українських містах 24, 25 та 26 травня. Внаслідок атак загинули й отримали поранення десятки людей, серед них — діти.

Понтифік наголосив, що молиться «за всіх жертв, особливо дітей та їхні родини».

«Я рішуче повторюю свій заклик припинити війну та підтримати кожну ініціативу щодо діалогу та миру. Давайте у молитві разом прагнутиме миру в Україні та скрізь, де війна приносить страждання», — закликав Папа Римський.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце для переговорів України та Росії. Проте про посередництво не йшлося.

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Ми раніше інформували, що глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною.