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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Бельгія та Туреччина хочуть приєднатися до «коаліції дронів»

Туреччина та Бельгія заявили про своє бажання стати частиною «коаліції дронів», яка об’єднує країни-союзники України для постачання безпілотних технологій.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Туреччина та Бельгія приєднаються до «коаліції дронів»

Туреччина та Бельгія приєднаються до «коаліції дронів» / © Getty Images

Туреччина та Бельгія офіційно заявили про намір долучитися до «коаліції дронів» — міжнародного об’єднання в межах Контактної групи з питань оборони України, що займається координацією постачання безпілотних систем для українських Сил оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Під час саміту «коаліції дронів», який відбувся у середу, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про намір Туреччини та Бельгії приєднатися до формату. Наразі «коаліція дронів» налічує 18 держав-учасниць, тож із приєднанням нових країн їхня кількість зросте до 20. Водночас для повноцінного членства необхідне погодження вже наявних учасників.

Міністр також повідомив, що загальна сума внесків країн-учасниць коаліції у спільний фонд закупівель сягнула приблизно 180 мільйонів євро. Фондом керує Велика Британія, яка також координує процес закупівель безпілотників у межах коаліції.

У Міноборони Латвії уточнили, що фонд використовується для централізованих закупівель безпілотних технологій, паралельно з національними ініціативами країн-учасниць коаліції.

Окрім цього, Латвія анонсувала, що у 2025 році виділить 20 мільйонів євро на закупівлю дронів, а також ще 10 мільйонів — на спільні проєкти латвійської та української промисловості.

З моменту створення «коаліції дронів» у лютому 2024 року країни-учасниці вже надали Україні допомогу на суму понад 1,8 млрд євро. У 2025 році планується збільшити підтримку до 2,75 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна фінансуватиме виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні.

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