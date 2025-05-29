Бельгия и Турция хотят присоединиться к «коалиции дронов»

Турция и Бельгия присоединятся к «коалиции дронов» / © Getty Images

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Турция и Бельгия официально заявили о намерении присоединиться к « коалиции дронов» — международному объединению в рамках Контактной группы по обороне Украины, занимающейся координацией поставок беспилотных систем для украинских Сил обороны.

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

Во время состоявшегося в среду саммита «коалиции дронов» министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о намерении Турции и Бельгии присоединиться к формату. В настоящее время «коалиция дронов» насчитывает 18 государств-участников, поэтому с присоединением новых стран их количество вырастет до 20. В то же время для полноценного членства необходимо согласование уже имеющихся участников.

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Министр также сообщил, что общая сумма вкладов стран-участниц коалиции в общий фонд закупок составила примерно 180 миллионов евро. Фондом руководит Великобритания, которая также координирует процесс закупок беспилотников в рамках коалиции.

В Минобороны Латвии уточнили, что фонд используется для централизованных закупок беспилотных технологий параллельно с национальными инициативами стран-участниц коалиции.

Кроме того, Латвия анонсировала, что в 2025 году выделит 20 миллионов евро на закупку дронов, а также еще 10 миллионов — на общие проекты латвийской и украинской промышленности.

С момента создания «коалиции дронов» в феврале 2024 года страны-участницы уже предоставили Украине помощь на сумму более 1,8 млрд. евро. В 2025 году планируется увеличить поддержку до 2,75 млрд. евро.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине.

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