В Сумах ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Сумах / © Facebook / Киевская городская администрация

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В Сумах в ночь на 29 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«В Сумах было слышно два взрыва, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в последние дни российские войска устанавливают рекорды и запускают сотни «Шахедов» за одну атаку.