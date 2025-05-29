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- Украина
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В Сумах ночью раздались взрывы
Город под атакой вражеских БПЛА.
В Сумах в ночь на 29 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
«В Сумах было слышно два взрыва, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в последние дни российские войска устанавливают рекорды и запускают сотни «Шахедов» за одну атаку.