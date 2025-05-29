У Сумах вночі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Сумах / © Facebook/Київська міська адміністрація

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У Сумах в ніч проти 29 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Сумах було чути два вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

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Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що останні дні російські війська встановлюють рекорди та запускають сотні «Шахедів» за одну атаку.