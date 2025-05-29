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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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70
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1 хв

У Сумах вночі пролунали вибухи

Місто під атакою ворожих БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Сумах

Вибухи пролунали у Сумах / © Facebook/Київська міська адміністрація

У Сумах в ніч проти 29 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Сумах було чути два вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що останні дні російські війська встановлюють рекорди та запускають сотні «Шахедів» за одну атаку.

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