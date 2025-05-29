Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

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Росія зволікає з передачею свого так званого «підготовленого» меморандуму, і це може свідчити про її небажання рухатися вперед у перемовному процесі.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у своєму дописі на платформі X.

«Це тест для Росії. Якщо вони не просто гальмують процес, нехай зараз покажуть свій „меморандум“. Україна поділилася своїм баченням», — написав представник МЗС.

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Він звернув увагу на відсутність прозорості з боку Кремля: якщо документ справді готовий і його елементи можуть бути предметом обговорення, то не зрозуміло, чому Росія його приховує.

«Якщо російський документ „готовий і його елементи можна обговорювати“, то навіщо його приховувати?» — написав Тихий.

Він також піддав сумніву ефективність майбутньої зустрічі, якщо Росія не розкриє свої пропозиції заздалегідь.

«Як зустріч може бути результативною, якщо вони принесуть кота в мішку?» — зауважив речник МЗС.

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що після переговорів у Стамбулі Україна очікувала на так званий «меморандум», в якому російська сторона повинна була описати своє бачення кроків до припинення вогню.

Ми раніше інформували, що зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна можлива. Втім, має стати підсумком конкретних домовленостей двох делегацій.