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- Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: куди рухаються ворожі цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 29 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
Група БпЛА на захід від Харкова курсом на південь.
Група БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини курсом на південь.
Раніше повідомлялося, що останні дні російські війська встановлюють рекорди та запускають сотні «Шахедів» за одну атаку.
Ми раніше інформували, що російські війська атакували Кіровоградську область. Під удар потрапило промислове підприємство, пошкоджені десятки будинків.