Переговори у Стамбулі: Лавров прозвітував Рубіо про підготовку пропозицій

Очільник МЗС Сергій Лавров / © Associated Press

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У середу, 28 травня, очільник МЗС РФ Сергій Лавров поінформував держсекретаря США Марко Рубіо про підготовку Кремлем конкретних пропозицій до наступного раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Про це повідомили російські пропагандисти з посиланням на зовнішньо-політичне відомство Росії.

Своєю чергою Рубіо наголосив на націленості Трампа на якнайшвидшому завершенні війни в Україні та висловив готовність Вашингтона сприяти зближенню позицій сторін.

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Телефонна розмова із Вашингтоном відбулася після того, як Лавров оголосив, що 2 червня відбудеться другий раунд прямих російсько-українських переговорів.

Перед тим речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія та Україна 16 травня у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання та обговорити їх на наступному раунді переговорів.

«Домовленостей про посередництво США чи інших країн в обміні проєктами меморандуму РФ і Україна не мали», - зазначила вона.

Невдовзі після цього шефові Захарової все таки довелося прозвітувати перед держсекретарем США Марко Рубіо про пропозиції, які готує Росія.

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Нагадаємо, після переговорів у Стамбулі Україна чекала на так званий «меморандум», в якому російська сторона повинна була описати своє бачення кроків до припинення вогню. Однак, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, станом на вечір 28 травня українська сторона не отримала від Москви жодного документа з пропозиціями. Натомість Київ свої пропозиції Кремлю передав.