Міністр оборони України Рустем Умєров / © Associated Press

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Після переговорів у Стамбулі Україна очікувала на так званий «меморандум», в якому російська сторона повинна була описати своє бачення кроків до припинення вогню.

Як заявив увечері в середу, 28 травня, міністр оборони Рустем Умєров, текст цього документу росіяни досі не передали.

Очільник Міноборони України, який був учасником недавніх переговорів у Туреччині, наголосив, що лише після тиску з боку лідера США Дональда Трампа та європейських партнерів України російська сторона перестала затягувати цей процес.

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«Росіяни нарешті повідомили, що дописали свій „меморандум“. Втім, вони затягують передачу документу», — заявив Умєров.

При цьому він зазначив, що уже передав очільнику російської делегації документ, який відображає українську позицію, і росіяни його отримали.

«Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній „меморандум“, щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни», — наголосив очільник Міноборони.

Умєров нагадав росіянам, що у них залишилося щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати українській стороні свій документ для опрацювання.

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«Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена», — зазначив він.

Український міністр нагадав, що російська сторона обіцяла передати «меморандум» одразу після обміну.

«Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат», — підсумував Рустем Умєров.

Раніше 28 травня на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з представником Росії Володимиром Мединським після великого обміну полоненими, але обіцяного Москвою «меморандуму» Україна так і не отримала.

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Після цього помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на переговорах в Стамбулі, заявив, що Кремль запропонував Україні дату та місце зустрічі для обміну «меморандумами». Згодом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив, що йдеться про зустрі 2 червня у Стамбулі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, коли очікувати «меморандум» від РФ і чи готує українська сторона свої пропозиції.